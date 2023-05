Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Sepp vom Hallplatz heißt die Kolumne, in der es jede Woche in der RHEINPFALZ um Geschichte und Geschichen aus Zweibrücken geht. Seit 20 Jahren. Über 1000 Kolumnen gibt es. Edgar Steiger schreibt sie. Wie sie entstehen, verrät er hier.

Edgar Steiger wohnt in Zweibrücken. In seinem Haus wimmelt es nur so von Büchern und von Kunst. In diesem Ambiente entsteht „Der Sepp vom Hallplatz“. Am Computer in der Ecke.