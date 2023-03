Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Israel oder Slowakei, EM oder Olympisches Festival – im Juli besteigt der Zweibrücker Hammerwerfer Timo Port auf jeden Fall den Flieger, um für Deutschland bei einem internationalen Großereignis zu starten. Bloß wo?

Den Traum vom internationalen Start erfüllte sich der 16-jährige Zweibrücker Timo Port am Pfingstmontag mit einem grandiosen Wettkampf in Fränkisch-Crumbach, in dem er mehrfach