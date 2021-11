Sie hatten sich so gefreut, doch ein Teil des Wettkampfes ist schon wieder gestrichen. Am Samstag ab 15 Uhr treten dennoch Turnerinnen der VT Zweibrücken in der Turnhalle der Festhalle erstmals seit langem während der Corona-Krise wieder zu einem Wettkampf an.

„Die PTB-Liga ist eine neu geschaffenen Form des Pfälzer Turnerbundes, in der versucht wird, Wettkämpfe in Corona-Zeiten durchzuführen“, erläutert Sonja Rayer, Trainerin der VT Zweibrücken und zugleich Mädchenwartin im Turngau Westpfalz. Wo sonst normalerweise etliche Teams aus vielen Vereinen zu einem Wettkampf anreisen, sollen dabei nun immer nur zwei Mannschaften aus zwei Vereinen gegeneinander antreten, erklärt Rayer das Konzept.

Der TV Schwegenheim hat seine Teilnahme ab Samstag ab 9.30 Uhr mit seinen Mädchen der Jahrgänge 2011 und älter wegen Corona allerdings wieder abgesagt. Dafür treten die älteren VTZ-Turnerinnen der Jahrgänge 2007 und älter ab 15 Uhr gegen die TSG Haßloch aber an. Es ist der erste Wettkampf seit langem, zudem der erste Heimwettkampf und auch noch in der ungewohnten VTZ-Trainingshalle, die bei größerer Teamanzahl nicht ausreichend wäre. „Es gilt die 3G-Regel, man kann sich mit der Luca-App einchecken, und pro Turnerin ist ein Elternteil als Zuschauer zugelassen“, sagt Rayer weiter.