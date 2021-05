Das Zweibrücker Stadtmuseum war 2018 das erste Haus in der Region, das seine Räume mit der 360-Grad-Kamera abfilmen ließ, das Historische Museum Saar am Saarbrücker Schlossplatz geht nun einen Schritt weiter: Alles in 3D mit neuen Schauwerten vor allem im unterirdischen Teil.

Die Idee war schon vor Corona da – wie in Zweibrücken. Sie kam durch einen Hinweis des Lippischen Landesmuseums in Detmold. Vorbild war das Schlüsselmuseum Schell Collection Graz in Österreich, so Museumsdirektor Simon Matzerath.

870 Standpunkte wurden in 5220 Einzelfotos verarbeitet, mit einer Kombination aus Vermessungstechnik (Infrarotscan, Laserscan) und 360-Grad-Fotogrammetrie. Die Messpunkte sind eng gesetzt, alle sechs bis neun Meter, was wieder an Zweibrücken erinnert: an den Künstler Jürgen Rinck, der bei seinen Kunsttouren durch Europa alle zehn Kilometer ein Foto macht und die auch ins Netz stellt.

Das Ergebnis in Saarbrücken: Die Besucher können sich nun kreuz und quer bewegen, nicht nur durch das Historische Museum, sondern auch durch das angrenzende Saarbrücker Schloss. Man schwebt quasi durch die Räume – doch vorher schwebt man kurz durchs All. Die komplette Raumarchitektur wurde vor schwarzem Hintergrund abgebildet. „Puppenhaus“ sagen die Museumsleute dazu, weil alles so klein ist. Doch zuerst denkt man an das Raumschiff Enterprise, wenn man das Haus so breit im Dunkeln daliegen sieht.

Das Historische Museum ist das Museum zur saarländischen Landesgeschichte des 19. und 20. Jahrhundert. Der größte Teil (93 Prozent) der 2700 Quadratmeter Ausstellungsfläche ist unterirdisch, unter dem Schlossplatz. Das allein schon macht den virtuellen Rundgang interessant, man geht an geheimnisvollen alten Mauern entlang, kann in den Burggraben der unterirdischen Burg aus dem Mittelalter schauen. Das ist auch schön dunkel mit gezielten Ausleuchtungen, schließlich geht es bis zu zwölf Meter in die Tiefe. Wer mehr wissen will, kann sich dann immer noch auch per Video vom Museumsleiter herumführen lassen.

Schön ist der 3D-Effekt vor allem bei der Ziege, die sich so mancher Bergmänner im Saarland hielt, um nebenbei zu verdienen. Die weiße „Bergmannkuh“ in Lebensgröße guckt richtig neugierig aus ihrem Kasten heraus, so plastisch, als würde man davorstehen. Ansonsten klickt man sich nach den Zeitschienen (Kaiserreich, Erster Weltkrieg, 20er Jahren, Zweiter Weltkrieg, 50er Jahre und unterirdische Burg) durch – und muss schnell feststellen: Das Digitale reicht nicht. Man muss hin!