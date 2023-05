Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Baugebiet auf dem Gelände der ehemaligen Landwirtschaftsschule am Ende der Jacobystraße in Bubenhausen gehört zu den spannendsten Bauprojekten in Zweibrücken. Es ist auch eines, bei dem man einen langen Atem braucht.

Wer vom Kreisel bei der Autobahnabfahrt kommt und am Bubenhauser Netto-Markt weder nach links in den Etzelweg noch nach rechts in die Friedrich-Ebert-Straße einbiegt, der kommt in die Jacobystraße.