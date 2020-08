Nachdem in den vergangenen Tagen in der Südwestpfalz neue Corona-Infektionen bekanntgeworden sind, meldete die Kreisverwaltung am Dienstag keinen neuen Fall. Stand Dienstagnachmittag wurden dem Gesundheitsamt aus Zweibrücken, Pirmasens und dem Landkreis Südwestpfalz insgesamt 206 Infektionen mit dem Erreger Sars-Cov-2 gemeldet. Davon gelten 197 Erkrankte wieder als genesen, vier Personen mit Corona-Infektion sind gestorben. Fünf Fälle sind noch aktiv, davon einer in Pirmasens, drei in der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben. Der fünfte Corona-Patient wurde im Pirmasenser Krankenhaus positiv getestet, lebt aber nicht im Kreis beziehungsweise den beiden Städten, wird aber in der Statistik des Gesundheitsamts geführt, so der Kreis. Zweibrücken gilt sei Anfang Juli als Corona-frei. Seit einer Woche werden im Testzentrum an der Kasernenstraße wieder Virenabstriche genommen. Dort werden Leute getestet, die mit Symptomen beim Arzt waren, sowie Reiserückkehrer (aus Risikogebieten). Das Testzentrum ist montags bis freitags von 18 bis 20 Uhr geöffnet. Termine kann man über die Seite www.drk-corona.de oder telefonisch unter 06332/971320 buchen.