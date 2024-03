Die Zweibrücker Spiel- und Lernstuben Herzog-Wolfgang-Straße und Sternenstaub haben jeweils eine Spende in Höhe von rund 1150 Euro erhalten. Die Chöre „cantAbile“ aus Niederauerbach, „Cantamus“ aus Ixheim und das „Himmelsbergchörchen“ – der Chor des ehemaligen Evangelischen Krankenhauses – hatten das Geld bei ihrem Konzert am 9. Dezember in der Alexanderskirche ersungen. Der Eintritt zum Konzert war frei, es wurde um Spenden für die Spiel- und Lernstuben gebeten.

„Das Geld ist hier sehr gut angelegt“, sagte Bürgermeister Christian Gauf bei der symbolischen Scheckübergabe. Er dankte den Chören und den Erziehern für deren Engagement. Die Kinder hatten sogleich einige Ideen, wie das Geld verwendet werden könnte. Laut Mitteilung der Stadt reichten die Ideen und Wünsche von Fahrten ins Disneyland oder den Europa-Park über eine Burgbesichtigung bis hin zu einem Ausflug zum Skifahren.