Der vor eineinhalb Jahren gestartete, improvisierte Straßenverkauf hat bald ein Ende. Der US-amerikanische Imbiss-Anbieter Five Guys will bis 23. Juni, einen Neubau im Fashion Outlet Zweibrücken beziehen, an dem Freitag soll Eröffnung sein. Das erklärte das Unternehmen auf Anfrage. Via Outlets hatte für den Mieter eigens ein 418 Quadratmeter großes Gebäude errichtet, dessen Fertigstellung sich nach monatelanger Verzögerung nun dem Ende nähert. Auf 290 Quadratmetern, davon 48 im Außenbereich, wird Five Guys bewirten können. Der Imbissbetreiber hatte im September 2021 einen Terrassenverkauf aus einem einem Diner nachempfundenen Container heraus im Outlet eröffnet. Wie viele zusätzliche Arbeitsplätze mit Bezug des Restaurants entstehen werden und ob sich das Angebot ausweitet, ließ das Unternehmen zunächst offen.