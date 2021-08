„Das wird genauso schwer wie in den ersten beiden Spielen“, sagt Denis Hirt, Co-Trainer von Peter Rubeck beim Landesligisten TSC Zweibrücken, vor der Heimpartie gegen die Sportfreunde Bundenthal am Sonntag (15.30 Uhr). Am vergangenen Wochenende hatte der TSC gegen Eppenbrunn recht deutlich mit 4:0 gewonnen.

„Der Sieg war hochverdient, aber sicher etwas zu hoch. Wir mussten uns die drei Punkte schwer erarbeiten. Es war nicht so, dass wir sie 90 Minuten an die Wand gespielt haben“, erklärt Hirt. Er ist dennoch zufrieden mit den vier Punkten aus den ersten beiden Partien. „Hätte uns das jemand vor der Saison gesagt, hätten wir es sofort unterschrieben. Aber es bleibt schwierig, weil wir in den ersten vier Spielen der Runde die besten vier Teams aus der vorigen Saison als Gegner haben“, weiß Hirt.

Die Bundenthaler haben mit Spielertrainer Sebastian Reinert, Ex-Profi des 1. FC Kaiserslautern, einen ungemein erfahrenen Übungsleiter. Mit Kapitän und Abwehrchef Jens Ehrstein, der in der Jugend beim Karlsruher SC spielte, und Kevin Rose haben die Gäste zudem weitere hohe Qualität in der Mannschaft.