[Aktualisiert: 15:10 Uhr] Die Zweibrücker Feuerwehr wurde in der Nacht auf Mittwoch kurz vor 4 Uhr zu einem Küchenbrand in der Landauer Straße alarmiert. Alle Bewohner konnten sich vorm Eintreffen der Feuerwehr selbst retten: „Die eingebauten Rauchmelder hatten ihren Zweck erfüllt und Alarm geschlagen“, teilte Stadtfeuerwehrinspekteur Frank Theisinger mit. Die Feuerwehr war mit 24 Feuerwehrleuten und sechs Fahrzeugen im Einsatz. Personen wurden nicht verletzt. Der Rettungsdienst betreute die betroffenen Bewohner. Der Einsatz war gegen 5.15 Uhr beendet.

Am Nachmittag teilte die Polizei Näheres zur Brandursache mit: Einer der Bewohner hatten offenbar gegen 3 Uhr Hunger, weswegen er eine Pfanne mit Bratkartoffeln auf den Herd stellte. Anschließend verließ der Mann die Küche und vergaß die Pfanne, beziehungsweise schlief wieder ein. Erst durch die starke Rauchentwicklung wurden der Koch und seine Mitbewohner aus dem Schlaf gerissen, und sie alarmierten die Feuerwehr, da sich die Kartoffeln inzwischen entzündet hatten und dadurch die Verkleidung der Küchenwand in Brand geraten war. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 10.000 Euro, die Feuerwehr war kurz nach dem Einsatz von 30.000 Euro ausgegangen. Während der Löscharbeiten war die Saarlandstraße an der Kreuzung zur Landauer Straße für 40 Minuten gesperrt, allerdings sei es so früh am Morgen zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen.