Als die Rennpreise auf 200.000 Mark stiegen: Am 12. Oktober 1821 wurde in den Zweibrücker Schlossgärten ein Pferderennen ausgetragen. Es war nicht das erste, aber das erste, über das im „Zweibrücker Wochenblatt“ berichtet wurde. Es gilt damit als das erste erwähnte Pferderennen in Zweibrücken. Dieses 200. Jubiläum feiert der Pfälzische Rennverein Zweibrücken am Samstag mit einem außergewöhnlichen Renntag.

Nein, die Geschichte des deutschen Galopps muss durch dieses Zweibrücker Jubiläum nicht neu geschrieben werden. Mit den Titeln älteste Rennbahn