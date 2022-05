Am Samstag und Sonntag feiern die Saar-Pfalz Stromer ihren Bikersday, auf dem Gelände vom Zweirad Center Rauch in Niederauerbach. Dabei gibt es sechs Konzerte von Bands, die kostenlos auftreten. Denn wie immer geht es bei diesem Fest um einen guten Zweck. Diesmal werden Spenden für ukrainische Kinder gesammelt.

Seit 2015 veranstalten die Saar-Pfalz Stromer am Zweirad-Center Rauch in Niederauerbach einen Bikersday. Dabei gibt es Musik, Speis und Trank, verbunden mit einer Tombola und Rahmenprogramm rund um Motorräder.

Die Saarpfalz-Stromer sind 16 Mopedfahrer im Alter von 20 bis über 70 Jahre, die vor allem aus Zweibrücken und eben dem Saarpfalzkreis kommen. Die Biker sind Menschen mit einem großen Herz. Ihren Bikersday veranstalten sie immer zu einem guten Zweck. Unter anderem wurden hier schon Spenden für das Tierheim gesammelt. Diesmal geht das Geld aber zweckgebunden über das Deutsche Rote Kreuz Zweibrücken an ukrainische Kinder. Womit den schwächsten Betroffenen des Putin-Krieges geholfen werden soll.

Motorradfahrer und Musik. Das gehört seit dem Kultfilm „Easy Rider“ aus dem Jahr 1969 zusammen wie Pech und Schwefel. Fast jeder von ihnen kennt den Rock-Song „Born to Be Wild“ der Gruppe Steppenwolf. Genau deshalb gibt es am kommenden Samstag und Sonntag viel erdige Musik zu hören. Jeweils um 11, 13 und 15 Uhr.

„Feinest händmäde Blues“ versprechen die Bluesbuwe aus Saarbrücken und Umkreis, zur Eröffnung am Samstag um 11 Uhr. Deren Mitglieder sind alle über 50 Jahre alt und haben schon vorher in diversen Formationen miteinander musiziert.

Ihnen folgen mit Lucky Random zwei Lokalhelden. Hardy Herz an der Gitarre und Tanja Werner am Mikrofon begeben sich auf eine akustisch instrumentierte Reise durch die Geschichte der Pop- und Rockmusik, gewürzt mit Oldie-Klassikern.

Zum Finale des Samstags, ab 15 Uhr, werden wieder elektrische Gitarren ausgepackt. Why Not ist eine Band aus dem Bliesgau und verspricht Rock, Pop und Oldies mit eigener Note.

Neu im musikalischen Geläuf ist das Duo 2-4-the-Show, wobei die Mitglieder in Zweibrücken sozusagen alte Bekannte sind. Helmut Folz kennt man hier als Sänger der mittlerweile aufgelösten Band Vanilla Heep. Axel Gläser ist Mitglied der Zirbelknechte. Folz kündigt an: „Wir spielen Sachen, die uns Spaß machen.“ Das können Lieder von Crosby, Stills, Nash and Young, sowie von Simon and Garfunkel sein. Beide Protagonisten singen nicht nur im Duett, sondern auch als Solisten. Los geht es am Sonntag um 11 Uhr.

Double Shot mit Stefan Hoor und Oliver Brill, gehört zum Besten, was man im akustischen Duobereich in Zweibrücken derzeit zu hören bekommt. Ihr Repertoire ist groß und beinhaltet unter anderem eine gnadenlos schöne Fassung von Bruce Springsteens „The River“. Hoffentlich ist sie am Sonntag, ab 13 Uhr, mit im Programm.

Zum Finale, ab 15 Uhr, tritt Avenger auf. Das ist eine ehemalige Schülerband, die sich innerhalb der Kreismusikschule gegründet hat. Avenger ist aber bei weitem keine Schülerband mehr, wie bei einem Auftritt beim Zweibrücker Stadtfest, im Jahr 2018, bewiesen. Die Band spielt klassische Rockmusik, zum Beispiel von AC/DC und Bon Jovi. Mit Anna Wernicke singt hier eine Rockröhre, die sich hören lassen kann.