Während im Stadtrat über Kaltluftschneisen und Auflagen für künftige Bauherren gestritten wird, weht nun ein kalter Wind aus ganz anderer Richtung: Eine Bürgerinitiative will das geplante Neubaugebiet am Ixheimer Kirchberg verhindern. Anfang der Woche hatte sie schon 250 Unterschriften gesammelt.

Drei Familien aus der Taubenstraße, die direkt an das geplante Baugebiet angrenzt, nahmen das Heft in die Hand, fanden schnell Mitstreiter und haben mit Holger Kröninger aus Saarbrücken auch einen Rechtsanwalt eingeschaltet, wie sie sagen. In ihrer Petition, die sie mit den Unterschriften – es sollen noch mehr werden – Oberbürgermeister Marold Wosnitza übergeben wollen, listen sie Gründe auf, warum am Kirchberg nicht gebaut werden sollte. Ihr Hauptanliegen sei der Natur- und Klimaschutz.

Erholung für die Ixheimer

Im Bebauungsplanverfahren habe es zwar geheißen, dass die vorgesehene Fläche links der Kirchbergstraße kein Erholungsgebiet sei, weil dort nur Ackerland ist. Die Bürgerinitiative (BI) sieht das aber anders. Auf der Kirchberg-Höhe gehe ganz Ixheim spazieren und erhole sich dabei sehr wohl. Mit einer Bebauung würde auch Tieren der Lebensraum genommen. So gebe es im betreffenden Bereich etwa Rehe, Vögel, Füchse, Hasen und Fledermäuse. Die BI hätte gerne, dass die Natur an dieser Stelle so belassen wird, wie sie ist, dass dort keine Flächen versiegelt werden und keine Infrastruktur geschaffen wird, die künftige Generationen belastet. Sie spricht hier etwa die wiederkehrenden Beiträge für den Straßenausbau an.

BI sieht Widersprüche beim Klimaschutz

Auch um die Kaltluftzufuhr geht es der BI. Zwar kam ein Gutachter zu dem Ergebnis, dass eine Bebauung unter bestimmten Auflagen die Frischluftströme nicht relevant einschränken würde. Aber erstens, so die BI, seien die Auflagen ja schon aufgeweicht worden und zweitens müsse jegliche Einschränkung des Luftstroms von der Höhe hinunter ins Tal vermieden werden, sei sie auch noch so gering. Die Politik verhalte sich hier widersprüchlich. Einerseits habe sie mit Christian Kotremba einen Klimawandel-Anpassungscoach installiert und im jüngsten Stadtrat beschlossen, dass Kaltluftschneisen nicht mehr verbaut werden dürfen. Andererseits werde nun ein Baugebiet forciert, in dem die eigenen Ansprüche nicht erfüllt werden könnten. Das sei weder konsequent noch nachvollziehbar.

Überlastete Zufahrtsstraßen

Die Zufahrtsstraßen – laut BI sind das Oselbach-, Vogelgesang-, Thiery-, Wachtel-, Finken-, Lerchen-, Amsel-, Drossel-, Tauben-, Kirchberg- und Römerstraße – seien dem zusätzlichen Verkehr nicht gewachsen, lautet ein weiterer Punkt. Bei 50 geplanten Bauplätzen komme man schnell auf rund 100 Autos und mehrere hundert Fahrbewegungen pro Tag. Die Einfahrt zur Kirchbergstraße am Gasthaus „Roter Ochse“ sei jetzt schon ein Engpass.

Bedarf wird angezweifelt

Den Bedarf an einem so großen Neubaugebiet zweifelt die BI vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung an. Nachgewiesen habe ihn bisher keiner. Die Beobachtung „Junge Leute wollen bauen“ reiche nicht aus. Noch vor zehn, 15 Jahren habe die Stadtpolitik angesichts ausblutender Ortskerne weiteren großen Neubaugebieten einen Riegel vorgeschoben. Dass sie jetzt in kopflosem Aktionismus doch wieder ausgeschrieben werden sollen, sei ein Schritt zurück in die falsche Richtung. Sinnvoller fände es die BI, erst alle Baulücken in Zweibrücken zu schließen und gleichzeitig Anreize für Kauf und Sanierung vorhandener Häuser zu schaffen.

Besitzer wollen Grundstücke nicht hergeben

Laut BI wird außerdem mit Grundstücken geplant, die gar nicht zur Verfügung stehen. Mindestens zwei Besitzer seien nicht zum Verkauf bereit. „Wir fordern den Erhalt der Feld- und Grünfläche am Kirchberg und den Stopp des Bauvorhabens“, so die Bürgerinitiative.