Auch ohne die erhoffte Inbetriebnahme des Logistikcenters von Amazon am Steitzhof verzeichnet der Zweckverband Entwicklungsgebiet Flugplatz Zweibrücken (Zef) einen Arbeitsplatz-Rekord auf seinen Liegenschaften. Am 31. Dezember vergangenen Jahres waren erstmals mehr als 3000 Menschen auf dem ehemaligen Flugplatzgelände und der Erweiterungsfläche am Steitzhof beschäftigt: 3208. Nach der „Corona-Delle“ war schon im Jahr 2022 ein Rekord aufgestellt worden, der jetzige übertrifft ihn aber um gleich 215 Stellen. 1770 der am Flugplatz Tätigen arbeiten in Vollzeit, 761 in Teilzeit und 677 sind sogenannte geringfügig Beschäftigte, also mit Minijobs. 151 Unternehmen sind mittlerweile auf dem Zef-Gebiet angesiedelt. Die meisten Arbeitsplätze bietet das Outlet: 1326. Zusammengefasst im sonstigen Gewerbe sind 1783 Beschäftigte. Bei den Werften und Betrieben direkt am Flughafen arbeiteten Ende vergangenen Jahres 99 Menschen. Verglichen mit 2001, als die Outlet-Eröffnung den ersten großen Schub von neu geschaffenen Arbeitsplätzen brachte, hat sich die Anzahl der Beschäftigten auf dem Konversionsgebiet bis jetzt mehr als verdoppelt: von 1428 auf 3208.