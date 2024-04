Das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz gibt am 25. April, 19.30 Uhr, ein zweistündiges Benefizkonzert in der Zweibrücker Festhalle. Der Erlös kommt dem SAPV-Team Saarpfalz-Kreis zugute.

Das Landespolizeiorchester unter der Leitung seines Pfälzer Chefdirigenten Stefan Grefig (geboren 1976) spielt längere Instrumentalstücke in Spezialarrangements. Dazu gehört „Hounds Of Spring“ (Windhunde des Frühlings), ein 1980 nach dem Gedicht „Atalanta“ komponiertes farbenreiches Stück, in dem der amerikanische Komponist Alfred Reed (1921 bis 2005) den Frühling feiert. Rumänische und ungarische Volksweisen verarbeitete der spanische Komponist Pedro Iturralde (1929-2020) in seiner „Pequena Czarda“, die auch auf dem Programm steht, inklusive Altsaxofonsolo.

Hierzulande weniger bekannt ist auch „Slava“ (1977) von Leonard Bernstein, ein politisches Stück, das der Komponist seinem Freund, dem russischen Cellisten und Menschenrechtsaktivisten Mstislav Rostropovich (Spitzname: „Slava“) widmete; man kann es auch als musikalische Satire auf den Wahlkampf in Amerika sehen – wenn die Pauken auftrumpfen und es dauernd im Blech scheppert.

Potpourri aus Krimiserien

Vorgesehen sind auch eine Orchestersuite mit jiddischen Tänzen (1998 entstanden) des britischen Komponisten Adam Gorb (Jahrgang 1958) – mit Klezmerklängen aus dem Balkan – und im zweiten Konzertteil nach der 20-minütigen Pause ein Potpourri bekannter Krimiserien von „Miss Marple“, „Kojak“ und „James Bond“ bis zu „Aktenzeichen XY ungelöst“ und den „Rosenheim-Cops“, einem Musical-Potpourri und Chick Coreas „La Fiesta“ (1988).

Das Orchester besteht aus 37 Profimusikern aus neun Nationen – inklusive Schlagwerk, E-Bass und Keyboard. Es wurde 1953 als Polizei-Musikkorps gegründet. 1999 wurde daraus das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz. Es besteht mittlerweile aus fünf Ensembles. Abgesehen von Auftritten für die Polizei und das Innenministerium gibt es nur Benefizkonzerte für soziale, karitative und kulturelle Zwecke.

Info

Karten gibt es im Zweibrücker Kulturamt, Maxstraße 1, Telefon 06332 871 451, unter ticket-regional.de und an der Abendkasse.