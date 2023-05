Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Straßentheater-Spektakel in Zweibrücken am Muttertagswochenende stand unter dem Motto „Westwärts“. Rund 15.000 Besucher kamen in die Stadt, so die Schätzung von Kulturamtsleiter Thilo Huble. Musik, Menschen auf Stelzen und Taschenspielertricks zählten zum Programm. Ein Rundgang.

Bei strahlendem Sonnenschein und frühsommerlichen Temperaturen flanieren die Menschen dicht gedrängt durch die Fußgängerzone oder hören am Alexanderplatz der