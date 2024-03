Autofahrer, die auf der L119 Richtung Rohrbach fahren, müssen mehr Zeit einplanen: Ab dem heutigen Dienstag, 7.30 Uhr, wird der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) Straßenschäden an der L119 zwischen St. Ingbert-Rohrbach und Kirkel reparieren. Die Arbeiten werden laut LfS bis zum Donnerstagabend, 21. März, dauern. Der Verkehr wird in dieser Zeit halbseitig an der Baustelle vorbei geführt; zudem wird eine Ampel aufgestellt.