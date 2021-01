Seit Montag ist die Rosengartenstraße zwischen Saarland- und Gutenbergstraße für den Verkehr gesperrt. Grund dafür sind umfangreiche Arbeiten an den Platanen entlang der Rosengartenstraße. Mitarbeiter des UBZ sind dort mit Baumpflegearbeiten beschäftigt. Aus Verkehrssicherheitsgründen werden nach Auskunft des UBZ Äste zurückgeschnitten. Betroffen sind davon auch die Horste der Saatkrähen, die auch entfernt würden. Dafür liege eine Ausnahmegenehmigung der zuständigen Oberen Landespflegebehörde (SGD Süd) vor, teilt der UBZ auf Anfrage mit. Derzeit sind die Arbeiten in Höhe der Heilig-Kreuz-Kirche im Gange. Sie wurden am Donnerstag wegen der Sturmböen für einen Tag unterbrochen. Die Baumpflege soll bis 26. Februar andauern. So lange bleibe die Rosengartenstraße gesperrt, so der UBZ.