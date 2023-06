Eine 18-Jährige hatte am Donnerstagabend mit ihrem Toyota Yaris einen Unfall auf der Autobahn zwischen Contwig und Walshausen. Wie die Polizei berichtet, war die junge Frau gegen 20 Uhr auf der A8 auf der rechten Spur unterwegs, als sie von einem weißen Auto überholt wurde. Dieses sei anschließend sehr knapp vor ihr nach rechts eingeschert. Um einen Zusammenstoß zu vermelden, zog die 18-Jährige das Steuer nach rechts und streifte beim Ausweichversuch die rechte Leitplanke. Der Kontakt mit der Leitplanke lenkte den Toyota nach links ab, wo er auf der Überholspur zum Stillstand kam. Laut Polizei ist die Fahrerin unverletzt geblieben. Der Unfallverursacher habe sich mit seinem Wagen unerkannt aus dem Staub gemacht. Der Schaden am Toyota Yaris, der abgeschleppt werden musste, wird mit etwa 5000 Euro angegeben. An der Leitplanke sei 2000 Euro Sachschaden entstanden. Während der Unfall aufgenommen und die Fahrbahn geräumt wurden, kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. Die Polizei Zweibrücken bittet um Zeugenhinweise unter 06332 9760 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de.