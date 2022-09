Unbekannte haben am Donnerstag zwischen 11 Uhr und 11.10 Uhr einen weißen Mercedes Sprinter in der Bexbacher Maxstraße gestohlen. Wie die Polizei berichtet, steckte der Schlüssel des Sprinters noch im Zündschloss, als die Diebe zuschlugen. Der Gesamtschaden beträgt etwa 16.000 Euro. Der Sprinter fällt laut Polizei durch seine schwarzen Flecken auf der rechten Fahrzeugseite sowie Baustellenaplikationen am eck auf. Polizei-Telefon: 06841 1060.