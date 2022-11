Etwa eine Stunde lang war am frühen Dienstagabend die A8 in Richtung Pirmasens gesperrt. Zwischen den Anschlussstellen Contwig und Walshausen staute sich der Verkehr. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, fuhren zwei Autos auf der rechten Spur hintereinander, als der hintere Wagen überholen wollte. Offenbar aus Unachtsamkeit sei dem überholenden Fahrer das Lenkrad aus der Hand gerutscht, so dass sein Auto seitlich gegen den überholten Wagen stieß. Dieses Fahrzeug drehte sich und stieß gegen die Mittelleitplanke. Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 11.000 Euro. An der Unfallstelle wurde sie unterstützt von Feuerwehren der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land.