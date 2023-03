Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Desmond Joel Young, das klingt kurz vor dem Super Bowl in den USA eher nach einem Akteur aus dem American Football. Desmond Joel Young, der seinem Mittelnamen am liebsten als Vornamen benutzt, ist aber Fußballspieler. Kurz vor Ende der Wechselfrist am 31. Januar hat der 19-Jährige mit dem etwas bewegten Lebenslauf für die Restsaison beim Verbandsliga-Schlusslicht der Gruppe eins, der SG Rieschweiler, angeheuert.

Erst vor zwei Wochen ist Joel Young aus den USA zurück in die Pfalz gekommen – und hat schon einen neuen Fußballverein gefunden. Das war aber nicht so schwer, denn Young wohnt in Höheischweiler