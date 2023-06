Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Alle sind heiß und freuen sich.“ So beschreibt Dominik Seibel, der Trainer des TuS Erfweiler, die Stimmung in Verein und Mannschaft vor dem ersten Aufstiegsspiel zur A-Klasse am Freitag (19.45 Uhr) beim SV Großsteinhausen. Beim SVG sieht man die beiden Spiele als „schönes Zubrot“ an.

Die beiden Kontrahenten spielten in den B-Klassen Ost (Erfweiler) und West (Großsteinhausen) eine formidable Saison und landeten hinter den Meistern FC Rodalben (Ost) und TV Althornbach