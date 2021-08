Mit zwei ausverkauften Konzerten von Revolverheld und Gentleman gehen dieses Wochenende die Strandkorb-Konzerte auf dem Zweibrücker Flugplatzgelände zu Ende. 20.000 Besucher, darunter Gäste aus Frankreich und Luxemburg, hat die Konzertreihe angezogen. Auch die Konzerte von Johannes Oerding, Wincent Weiss, Rea Garvey, Philipp Poisel und Max Giesinger waren mit jeweils 1500 Besuchern ausverkauft. Produzent Tom Schwarz von Car Concerts würde nächstes Jahr gerne wieder Konzerte mit überregionalen Künstlern in Zweibrücken veranstalten – sogar in größerer Form: Die Zusammenarbeit mit dem Geländebesitzer Triwo habe sich als sehr gut erwiesen, „sodass man hier das Ganze als Eventlocation weiter ausbauen kann und sollte“. Das ausgefallene Konzert von Chris de Burgh wird am 15. September am Bostalsee nachgeholt. Karten, die für Zweibrücken gekauft wurden, behalten ihre Gültigkeit. Mehr zum Thema lesen Sie hier