Im Saarland ist die Arbeitslosenzahl den vierten Monat hintereinander gesunken. Landesweit waren im Mai 36.913 Arbeitslose gemeldet, das sind 1103 weniger als im April. Die Erwerbslosenzahl liegt um 3143 Betroffene beziehungsweise 7,8 Prozent unter dem Wert vom Mai 2020. Saarlandweit beträgt die Quote nun genau sieben Prozent. Im Saarpfalz-Kreis ist die Arbeitslosenzahl seit April um 108 auf 3839 Menschen zurückgegangen. Das sind 587 Erwerbslose weniger als im Mai 2020. Die Quote bleibt im Saarpfalz-Kreis mit 5,1 Prozent unverändert gegenüber April. Der Kreis Neunkirchen vermeldet mit 5305 Arbeitslosen aktuell 238 weniger als im April. Die Quote sank dort von 7,7 auf 7,4 Prozent. Im Landkreis St. Wendel ging die Erwerbslosenzahl um 63 Betroffene auf jetzt 1782 zurück. Die Quote sank dort von 3,8 im April auf jetzt 3,7 Prozent.