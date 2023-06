Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wer straffällig wurde und seine Haftzeit in der JVA Zweibrücken verbüßt, muss nicht den ganzen Tag in der Zelle schmoren. 80 Prozent der Insassen arbeiten in der Haftanstalt.

Muss am privaten Auto ein Schaden repariert oder die Tüv-Prüfung abgenommen werden, zieht es wohl die meisten in die Werkstatt ihres Vertrauens. Manche bringen ihren Wagen aber auch in