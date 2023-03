Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach zwei Jahren coronabedingter Wettkampfpause konnte am Wochenende erstmals wieder das Heinrich-Petri-Gedächtnisturnier der VT Zweibrücken für jugendliche Florett- und Degenfechter in der Ignaz-Roth-Sporthalle ausgetragen werden. Die 43. Turnierauflage war für einige der insgesamt 60 Teilnehmer und Teilnehmerinnen der erste Wettkampf in ihrem noch jungen Sportlerleben.

So war es auch bei der zwölfjährigen Ann-Katrin Kehrer von der heimischen VT Zweibrücken. „Ich bin ziemlich nervös vor meinem ersten Einsatz“, gab die junge Schülerin