Am Donnerstag, 8. Februar, wird ab 11 Uhr für drei Stunden ein Teil des Autobahnkreuzes Saarbrücken gesperrt. Die Autobahn GmbH wird während dieser Zeit einen Unfallschaden an den Schutzplanken beseitigen, teilt eine Sprecherin am Dienstag mit. An der Richtungsfahrbahn Saarbrücken wird drei Stunden lang die Überleitung der Autobahn 1 zur Autobahn 8 in Richtung Saarlouis und Neunkirchen gesperrt. Autofahrer erreichen die A8 in der Zeit der Sperrung über die benachbarte Anschlussstelle Quierschied (Gemeinde im Regionalverband Saarbrücken). Weil die Sperrung des Autobahnkreuzes nur für drei Stunden angesetzt ist, werde sie auf Umleitungsschilder verzichten, teilt die Autobahn GmbH mit.