Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zweifelsohne hatten sich die Enten verlaufen und waren in der Ixheimer Straße gelandet, im Hof von Hans-Jürgen Stepp. Dieser führte sie kurzerhand wieder zurück in ihre Heimat am Hornbach.

„Isst du gerne Ente?“, habe ihn sein Nachbar am Dienstagmittag gefragt und ihn auf die Entenmutter und ihre elf Küken aufmerksam gemacht, die sich in seinen Hof in der Ixheimer Straße