Die dänische Fluggesellschaft DAT nimmt am 2. Juni den Flugbetrieb auf der Verbindung Saarbrücken - Berlin wieder auf. Nach Angaben des Flughafens in Saarbrücken-Ensheim erfolgt zunächst ein täglicher Hin- und Rückflug, und zwar montags bis freitags sowie an Sonntagen. Gestartet werde in Saarbrücken montags bis donnerstags um 7.30 Uhr sowie freitags und sonntags um 13.40 Uhr. DAT und der Flughafen erklären, sie reagierten damit auf die steigende Nachfrage nach Berlin-Flügen. Nach Angaben seines Sprechers Ludwin Vogel ist der Flughafen Saarbrücken auf die Wiederaufnahme des Flugbetriebs vorbereitet. Die nötigen Maßnahmen nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und der Luftfahrtbehörden seien getroffen, um die sichere Abfertigung der Passagiere und Flüge zu gewährleisten.