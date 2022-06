Die Nachwuchshandballer des SV 64 Zweibrücken verpassten am Pfingstwochenende endgültig die Qualifikation für die A-Jugend-Bundesliga. Beim Endrundenturnier für die Südgruppe – wo noch mal drei von 40 Startplätzen vergeben wurden – war für die Junglöwen bereits nach Spieltag eins Schluss. Sie unterlagen am Samstag dem späteren Turniersieger SG DJK Rimpar mit 19:24 und dem ThSV Eisenach mit 19:26. Durch die beiden Niederlagen verpasste das Team von Trainer Mirko Schwarz den Einzug in die Finalrunde am Sonntag.