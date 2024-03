Ein 84 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Unfall am Sonntagnachmittag zwischen Rosenkopf und Käshofen schwer verletzt worden. Ein Sachverständiger soll nun den Unfallhergang rekonstruieren.

Ein 48 Jahre alter Autofahrer war um kurz nach 16 Uhr mit seinem Wagen auf der Landesstraße (L)465 von Rosenkopf in Richtung Käshofen unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr der 84-Jährige mit seinem Fahrrad auf der L468 von Kleinbundenbach nach Käshofen. An der Einmündung L468/465 wollte der Senior nach Angaben der Polizei nach links abbiegen. Es kam zum Unfall. Der 84 Jahre alte Radfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Sowohl am Fahrrad als auch am Auto entstand Sachschaden, so die Polizei weiter.

Um den Unfallhergang zu rekonstruieren, wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme wurde die Landesstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.