Seinen 80. Geburtstag feiert Norbert Waßmann heute in der Mörsbacher Höhenstraße. Der gebürtige Zweibrücken absolvierte zunächst eine Ausbildung zum Möbelschreiner, wechselte er die Branche und stieg bis zum Karosseriebaumeister bei Mercedes auf. 1980 eröffnete er eine eigene Werkstatt in Mörsbach. „Ich habe Oldtimer restauriert und Sachen gemacht, an die sich andere nicht herangetraut haben“, sagt Waßmann. Zahlreiche Fotos in seiner Werkstatt zeigen seine Arbeit an seltenen und teuren Autos.

Star-Designer Luigi Colani lobte Waßmann für ein vom Mörsbacher konstruiertes und mit Muskelkraft betriebenes dreirädriges Fahrzeug, in dem zwei Personen nebeneinander sitzen können. Über seine Dreiräder berichtete das Fernsehen, sie fahren in Dallas, Frankreich, Spanien und Griechenland., erzählt er. Nur noch wenige Rahmen stehen in seiner Werkstatt, in der er auch mit 80 Jahren nicht die Finger vom Karosseriebau lassen kann. Zwei Autos restauriert er zur Zeit. „Ich arbeite heute nur noch für den Spaß und mich selbst“, sagt der Ruheständler. Sein Beruf ist sein größtes Hobby, da bleibe für andere Beschäftigungen keine Zeit. Dem Witwer gratulieren ein Sohn, eine Tochter und zwei Enkel.