Ein 19-jähriger Kleintransporterfahrer hat am Dienstagabend einen Schaden von rund 30.000 Euro verursacht, als er in das Heck des Lasters vor ihm krachte. Der Lieferwagen wurde durch den Aufprall auf die Überholspur geschleudert und blieb an der Mittelleitplanke völlig zerstört stehen. Ersthelfer mussten den Fahrer auf der Beifahrerseite aus dem Fenster ziehen. Nach ersten Erkenntnissen sei er nicht angeschnallt gewesen, so die Polizei. Der schwere Unfall ereignete sich auf der A6 Saarbrücken, rund anderthalb Kilometer vor dem Autobahnkreuz Neunkirchen in Fahrtrichtung Mannheim. Der 19-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht; der Fahrer des Lasters blieb unverletzt. Die Autobahn musste im Bereich Kirkel-Neuhäusel für mehrere Stunden gesperrt werden. Hunderte Autofahrer und Trucker standen für rund fünf Stunden im Stau. Das habe nach Angaben der Polizei für kuriose Szenen gesorgt. Ein Autofahrer beschimpfte einen Polizeibeamten, manche gingen teilweise sogar mit ihren Hunden spazieren. Eine Frau schoss den Vogel ab.