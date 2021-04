Mit Warnbaken von einer Straßenbaustelle hat eine 18-jährige Saarbrückerin am Mittwochabend, 14. April, im saarländischen Neunkirchen um sich geworfen. Laut Polizei war die junge Frau in der Süduferstraße, die parallel zur Blies verläuft, mit einem zwei Jahre älteren Neunkircher in Streit geraten. Dabei steigerte sich die 18-Jährige derart in Rage, dass sie von einer Baustelle vor der Jet-Tankstelle mehrere Warnbaken auf die Fahrbahn schleuderte. Zeugen berichten, dass mehrere Autofahrer scharf bremsen mussten, um den Baken auszuweichen. Dann stapfte die junge Dame zur Bushaltestelle in der Mozartstraße, an der sie einen Mülleimer abriss und und die Uferböschung hinunterwarf. Die Polizei wurde des streitenden Pärchens in der Mozartstraße habhaft. Kurz darauf musste die 18-Jährige ins Röhrchen pusten, wobei sich ein Atemalkoholwert von 2,05 Promille ergab.