Seit Mittwochmorgen, 23. Juni, etwa 5.30 Uhr, wird der 15-jährige Leon Stopkin aus dem saarländischen Kirkel (Saarpfalz-Kreis) vermisst. Laut Polizei war er zuletzt am Vorabend gegen 22.10 Uhr daheim in seinem Zimmer gesehen worden. Sein aktueller Aufenthaltsort sei unbekannt. Man könne nicht ausschließen, dass Leon Stopkin sich in einer hilflosen Lage befindet oder dass ihm ein Leid zugestoßen ist. Beschrieben wird der Vermisste als schlank, etwa 170 Meter groß und 55 Kilogramm schwer, mit schwarz getönten, mittellangen Haaren. Wahrscheinlich trägt er eine Brille. Um Hinweise bittet die Polizeiinspektion Homburg unter Telefon 06841/106-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.