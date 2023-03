Von Patrick Göbel

Am Mittwoch, 2. März ab 9 Uhr ruft Verdi zu weiteren Warnstreiks im öffentlichen Dienst auf. In Saarbrücken nehmen Mitarbeiter des Zentralen Kommunalen Entsorgungsbetriebs (ZKE) auf dem Gelände des ZKE an einer Kundgebung teil. Betroffen sind unter anderem die Bereiche Müllabfuhr, Stadtreinigung Wertstoffhöfe, Fried- und Bauhöfe, Zoo und Poststelle. In Neunkirchen, Heusweiler und Völklingen finden ebenfalls Warnstreiks statt. Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Geld für alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst, mindestens aber 500 Euro mehr pro Monat. Viele Beschäftigte wissen nicht, wie sie über die Runden kommen sollen, so Bezirksgeschäftsführer Thomas Müller. Würde keine Einigung erzielt, wolle Verdi die Warnstreiks ausweiten.