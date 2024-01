Nur wenige Unfälle durch Glatteis, die meisten davon mit glimpflichem Ausgang: Diese Bilanz hat die Polizei am Mittwochnachmittag mit Blick auf die Verkehrslage rund um Worms gezogen. Auch die Verwaltung der Nibelungenstadt hat umfassend auf die Witterungsverhältnisse reagiert.

Am heftigsten gekracht hat es nach Polizeiangaben offenbar auf der L439 zwischen Worms und Osthofen. Dort seien wegen der Glätte zwei Autos frontal zusammengestoßen. Dabei erlitten beide Fahrer leichte Verletzungen. Darüber hinaus sei in der Stadt ein Lastwagen von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet.

Mit einem umfangreichen Maßnahmenpaket reagierte die Wormser Stadtverwaltung auf die für Mittwoch angekündigten extremen Wetterverhältnisse. Innerhalb von knapp 24 Stunden informierten die kommunalen Behörden nach und nach über verschiedene Schritte zum Schutz der Öffentlichkeit vor Unfällen. Hier eine Dokumentation.

Dienstag, 16.44 Uhr: Wegen der vorausgesagten Eisglätte ist das Betreten der städtischen Friedhöfe in Worms am Mittwoch nicht erlaubt. Entsprechende Hinweisschilder hingen an den Eingängen aus, heißt es in einer ersten Mitteilung.

Mittwoch, 11.13 Uhr: Bei der Musikschule Worms komme es „gegebenenfalls“ zu Änderungen im Unterrichtsbetrieb, teilen die Behörden mit. Schülerinnen und Schüler sollen mit ihren Lehrkräften abklären, ob der Unterricht in Präsenz oder online stattfinde – oder ob er verschoben werde. Die Wormser Volkshochschule (VHS) kündigt an, mit dem Unterrichtsangebot flexibel auf die Wetterlage zu reagieren. Die betroffenen Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer will die VHS direkt informieren. Die Wormser Stadtbibliothek ist den Angaben zufolge in eingeschränktem Betrieb geöffnet. Die Rückgabe von Büchern sei möglich. Sollte es zu Überziehungen wegen der Verkehrslage kommen, sollen sie „großzügig gehandhabt“ werden. Dagegen sind Jüdisches Museum und Synagoge wegen der Glätte im Synagogenbezirk ab sofort geschlossen.

Mittwoch, 12.19 Uhr: Die Stadt teilt mit, wegen der aktuellen Wetterlage sei auch der Wormser Tiergarten geschlossen worden. Am Donnerstag werde er voraussichtlich wieder regulär öffnen.

Mittwoch, 14.20 Uhr: Weil die Wetterlage sich laut Kommune weiter verschlechtert hat, wird auch der Stadtbusverkehr eingestellt.

Mittwoch, 14.44 Uhr: Die Deutsche Bahn habe die Wormser Stadtverwaltung darüber informiert, dass „aufgrund erster Unfälle, Wetterlage und der ohnehin sehr geringen Reisendenanzahl“ ab 14 Uhr der Verkehr auf allen Riedbahnstrecken mit dem Bus-Ersatzverkehr für heute bis Betriebsschluss eingestellt werde, so die Behörden. „Das heißt, es werden nach 14 Uhr keine neuen Busfahrten mehr starten. Bis dahin begonnene Fahrten werden bis zum Ende laufen – teilweise noch über zwei Stunden“, heißt es weiter. Unter Berücksichtigung der Witterungsverhältnisse solle ab Donnerstag der Verkehr wieder geordnet starten, wobei es hier vereinzelt auch noch zu Verspätungen kommen könne.

Mittwoch, 15.41 Uhr: Die Verwaltung teilt mit, der Wormser Stadtbusverkehr werde am Donnerstag und Freitag jeweils ganztägig bestreikt und nehme erst samstags seinen Betrieb wieder auf. Betroffen seien die Linienbündel Kaiserslautern Südwest, Kaiserslautern Nord, Pfälzer Bergland Nord und Süd, Worms-Wonnegau, Worms Stadtverkehr, Speyer, Germersheim Süd Los 3 und Alzey-Worms Nord. Die Einstellung wegen des Wetters geht in den Streik über, sodass in Worms wohl zweieinhalb Tage lang keine Busse fahren.