Pünktlich um 11.11 Uhr beginnt am Fasnachtssamstag wieder das närrische Treiben auf dem Wormser Obermarkt. Bei der Traditionsveranstaltung „Spass uff de Gass“ gibt es ein Bühnenprogramm mit anschließender Party.

Auf der Bühne präsentieren die örtlichen Fasnachtsvereine Ausschnitte aus ihren Kampagnen quasi als „best of“ mit den Höhepunkten ihrer Akteure. Dazu gehören Büttenreden, Gesangsdarbietungen und natürlich auch Tänze. Es präsentieren sich bei dieser öffentlichen und kostenlosen Vorstellung die Wormser Fasnachtsvereine Narrhalla, Griwwelbisser, die Prinzengarde Gloria, der Wormser Carneval Club und der Hausfrauen-Verein.

An das Bühnenprogramm schließt sich bis etwa 17.30 Uhr wie in den Vorjahren eine Fasnachtsparty ein. Es darf also über sechs Stunden kräftig geschunkelt und gefeiert werden.

Für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher sorgen neben den Fastnachtsvereinen die Wormser Schausteller auf einem kleinen Fasnachtsmarkt im angrenzenden Bereich auf dem Obermarkt vor dem Amtsgericht. Möglich machen die Veranstaltung „Spass uff de Gass“ das Netzwerk aus Fasnachtsvereinen, Stadt und der städtischen Kultur- und Veranstaltungsgesellschaft.

Noch Fragen?

Weitere Informationen zur Veranstaltung „Spaß uff de Gass“gibt es im Internet unter www.worms-erleben.de.