Am Montag, 26. Juni, beginnen auf der A61 nahe des Kreuzes Worms Instandsetzungsarbeiten an der Unterführung der L395. Die Baustelle wird bereits eingerichtet.

Wie die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes mitteilt, werden aktuell Mittelstreifenüberfahrten hergestellt. Diese sind notwendig, weil während der Bauarbeiten an der Brücke südlich des Autobahnkreuzes Worms in Fahrtrichtung Speyer zwei Spuren befahrbar bleiben sollen. Ein Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Speyer wird demnach auf die Richtungsfahrbahn Koblenz übergeleitet, die verbleibende Fahrspur in Fahrtrichtung Speyer führt den Verkehr am Baufeld vorbei.

Eine Umleitung ist nicht vorgesehen, Verkehrseinschränkungen könne es während einiger Auf- und Umbauphasen geben.

Die Sanierungsarbeiten sollen, geeignete Witterung vorausgesetzt, bis Ende November 2023 abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro und werden vom Bund übernommen.