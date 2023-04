Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Trier an der Mosel geboren, in Speyer am Rein heimisch. In Uniform seinen Job erledigt, mit Stift und Block seine zweite Leidenschaft verfolgt. Als Zeitungsreporter Aktuelles berichtet, als Autor Werke mit historischen Bezügen verfasst: Die Rede ist von Nikolaus „Nik“ Meyer. Er wird am 2. Oktober 80 Jahre alt.

Meyer kommt 1965 als Grundwehrdienstleistender zur Bundeswehr nach Speyer. Dort schlägt er schnell Wurzeln, heiratet 1967 seine Frau Helge Brigitte. Freunde und Bekannte nennen ihn „Nik“.