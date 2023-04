40 Sportler und damit zehn mehr als im Jahr davor haben im vergangenen Jahr im Tischtennisverein Römerberg den Vierkampf zum Sportabzeichen erfolgreich bewältigt.

Michaela Leingang aus dem Organisationsteam sprach bei der Verleihung am Dienstagabend im Zehnthaus Berghausen von einer stolzen Zahl. Zehn Absolventen bestanden bei ihrer Premiere. 31 Erwachsene, neun Jugendliche und fünf Familien beteiligten sich mit Erfolg.

Neben den Römerbergern traten zwei Dudenhofener, ein Speyerer, vier Limburgerhofer, drei Ludwigshafener sowie zwei Ketscher an. Sie zählten zwischen sechs und 75 Jahre. Als Jüngste startete Rayna Bektas. „Alle Trimmfreunde haben das Ziel ohne größere Zwischenfälle erreicht“, so die Organisatorin.

In 39 Jahren verlieh der TTV damit 1225 Goldmedaillen des kleinen Mannes. Leingangs Dank galt insbesondere Prüfer Emil Pösl, der viele Termine wahrnahm und etliche Bekannte dazu bewegte, im Verein die Bedingungen zu erfüllen.

Sie kündigte an, für die Laufdisziplinen vielleicht in das Verbandsgemeindestadion Dudenhofen auszuweichen. Die Rechnung in Höhe von 130 Euro für die Abzeichen habe die Gemeinde übernommen.

Die Saison beginnt am 14. Juni auf dem Schulsportplatz in Berghausen. Jeden Mittwoch von 18 bis 20 Uhr steht dann bis 19. Juli an sechs Terminen Leichtathletik auf dem Programm. Abnahmen seien aber nach Vereinbarung wie gehabt auch noch im September möglich. Die Radfahrer starten am Freitag, 14. Juli (18 Uhr), am Vereinsheim des TuS Heiligenstein. Schwimmen folgt am Dienstag, 18. Juli (18 Uhr, Hallenbad Römerberg). Ansonsten organisieren das die Teilnehmer über die Bademeister in einem Becken ihrer Wahl selbst.