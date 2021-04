Das „Zukunftsforum Speyer“, ein Zusammenschluss an der Stadtentwicklung interessierter Bürger, übt in einer Mitteilung Kritik am städtischen Plan, für eine Kita im Kastanienweg bisherige Grünfläche zu versiegeln. Für die Bebauung in Speyer-Nord macht es andere Vorschläge.

Der Umzug mit Neubau widerspräche „den Grundsätzen vorausschauender Städtebauplanung vor dem Hintergrund des Klimawandels“, so das Zukunftsforum. Es sei kein Gesamtkonzept für diesen Bereich in Speyer-Nord zu sehen. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewo lasse zwar Möglichkeiten ausloten, wie der Bereich ihrer dortigen Immobilien weiterzuentwickeln wäre. Nun wolle die Stadt aber Fakten schaffen, „bevor dieser Prozess überhaupt erst richtig in Gang gekommen ist“.

Der Alternativvorschlag des Forums lautet, für Neubauten bisherige Garagenhöfe abzureißen. Davon gebe es mehr als genug. „Auf den meisten von ihnen könnten Wohnungen zu sozialverträglichen Preisen entstehen, ohne weitere Flächen zu versiegeln.“ Auch Parkdecks seien eine Alternative, so die Bürger.