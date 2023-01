Beim ZimmerTheater im Stage Center in Speyer geht das Programm weiter mit einem Theatergastspiel und der Fortsetzung eines spannenden Musikprogramms.

Beim ZimmerTheater im Stage Center in Speyer in der Hasenpfühlerweide 2 ist am 19. Januar um 20 Uhr Rumble Jam mit Hannes Hoffmann, Gitarre, Moritz Erbach, E-Piano, Hans-Joachim Grieb, Kontrabass, Hering Cerin, Snare feat. Thomas Roscoe Weiland, Posaune. Eintritt ist frei, Hut steht dabei.

Beim ZimmerTheater in Speyer gastiert dann am Freitag, 20. Januar, um 20 Uhr im Stage Center in der Hasenpfühlerweide 2 das Nahe-Theater aus Bad Kreuznach mit dem Stücke „Offene Zweierbeziehung“ von Dario Fo und Franca Rame.

Das Leben könnte so schön und einfach sein. Vor allem als Mann. Vor allem als langjähriger Ehemann. Zu Hause die treue und sorgende Ehefrau für Herz, Seele und Magen, draußen in der Wildnis die willigen weiblichen Wesen für Sex, Sex und nochmal Sex. Wenn da bloß nicht die Suizidversuche seiner Frau wären, die ihm doch nur ein schlechtes Gewissen bei seinen Seitensprüngen machen sollen. Kurzum schlägt er eine „offene Zweierbeziehung“ vor und muntert seine Ftau auf, es ihm gleich zu tun: Ist ja nur Sex … Wird sie darauf eingehen? Und wenn ja: Wie geht er damit um, wenn sie es tut? Der vor Dialogwitz und Slapstick funkelnde Komödienklassiker , der uns eine Beziehung vergnüglich scheitern sehen lässt, hält viele überraschende Wendungen parat.

Möbius spielt Rio Reise

Am 21. und 27. Januar gibt es jeweils um 20 Uhr im Stage Center dann „Das alles – und noch viel mehr … Teil 2. Möbius spielt Rio Reiser im Zimmertheater“ von und mit Moritz Erbach & Andreas Krüger.

Rio ist schon lange eine Legende. Rio ist einfach Rio. Nach seinem viel zu frühen Tod schrieb ein Kollege, Blixa Bargeld von den „Einstürzenden Neubauten“, im Spiegel: „Ich habe noch nie jemanden in Deutschland singen gehört und gesehen, der wie Rio in der Lage war, innerhalb von Sekunden eine intime Beziehung, geradezu eine Liebesbeziehung, mit jedem einzelnen Zuhörer aufzubauen.“ Rund 20 Jahre nach dem Tod des Liedtexters und Gründers der Deutsch-Rock-Band „Ton Steine Scherben“ nehmen Möbius, das sind die beiden Musiker Moritz Erbach (piano, electronic) und Andreas Krüger (vocals, saiten), die Besucher mit auf eine Reise voller Melancholie, Wut, Schmerz und Poesie. Man kann geradezu fühlen, wie Aufruhr, Widerwille, Sehnsucht in der Luft liegen, aber auch Humor, Selbstironie und überall und immer wieder Liebe. Möbius haben ihr Programm, das 2018 mit großem Erfolg im Zimmertheater Premiere gefeiert hat, konsequent weitergedacht und mit neuen Songs ergänzt.

Info

Vorverkauf und Reservierung im Spei’rer Buchladen, Korngasse 17, Telefon 06232 72018, oder E-Mail an tickets@zimmertheater-speyer.de.