Nur zurückhaltend informiert die Polizei über einen Vorfall am Freitag, 21.15 Uhr, im Vogelgesang. Es sei in der Windthorststraße zu einer „körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen“ gekommen. „Bei Eintreffen vor Ort konnten die eingesetzten Beamten lediglich einen Beteiligten antreffen. Es wurden Ermittlungen eingeleitet und Hinweisen nachgegangen“, heißt es im Pressebericht dazu. Auf Rückfrage konkretisierte eine Sprecherin am Sonntag, es habe sich offenbar um drei Männer gehandelt, die Person vor Ort sei ein 23-Jähriger gewesen, und Verletzte seien nicht verzeichnet. Zu Details der Auseinandersetzung sagte sie jedoch mit Verweis auf ermittlungstaktische Gründe nichts. Es habe Zeugen gegeben, die die Polizei informiert hätten; falls weitere Personen Hinweise geben könnten, werden diese gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden.