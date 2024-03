Ein 40-Jähriger ist bei einer Attacke in der Wormser Straße leicht verletzt worden. Ein 34-Jähriger hat den Mann dort laut Polizei am Mittwoch, 11.45 Uhr, im Vorbeigehen angerempelt. Als der 40-Jährige ihm hinterhergeblickt habe, sei der Jüngere auf ihn zugelaufen und habe den Fremden derart zu Boden geschubst, dass er sich am Unterarm und an der Hand leicht verletzte. Eine ärztliche Behandlung sei nicht erforderlich gewesen. Der 34-Jährige sei geflüchtet, aber von Zeugen erkannt worden. Die Polizei hat nun seine Personalien und ermittelt nach eigener Mitteilung zur Motivlage und zum psychischen Zustand des Verdächtigen.