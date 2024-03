Im Speyerer Dom lagern jetzt 30 Liter Olivenöl aus Israel. Die Spende wird laut Domkapitel für die Herstellung der „Heiligen Öle“ benötigt.

Die Ölspende hat der „Orden der Ritter vom Heiligen Grab in Jerusalem“ übergeben. Er setzt sich für die Christen in Israel ein. Das Öl bildet die Basis für die sogenannten Heiligen Öle, die im Bistum etwa bei der Taufe oder Krankensalbung zum Einsatz kommen. Es wird der Mitteilung zufolge von den Sakristanen des Doms mit ätherischen Ölen gemischt und bei der Chrisam-Messe am Montag, 25. März, 17 Uhr, durch Bischof Karl-Heinz Wiesemann im Dom geweiht.

Dem Olivenöl werden dabei meist Harze oder ätherischen Öle beigegeben. Endprodukt ist demnach das Chrisam, das unter anderem bei der Taufe, Firmung und Priesterweihe verwendet wird. Dazu kommt das Krankenöl für das Sakrament der Krankensalbung und das Katechumenenöl, mit dem Taufbewerber gesalbt werden. Nach der Chrisam-Messe werden die Öle an die Kirchen des Bistums und an deren Priester weitergegeben.