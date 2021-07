Amelie Matheis aus Leimen, die gerade vom U17-Fußball-Bundesligisten FC Speyer zur SV Elversberg gewechselt ist, wird in der kommenden Saison mit den Saarländerinnen in der Zweiten Frauen-Bundesliga spielen.

Der SV Göttelborn, Partnerverein der SV Elversberg hat sich als Meister der Regionalliga Südwest in den Aufstiegsspielen gegen den Meister der Regionalliga West, die Sportfreunde Siegen, durchgesetzt. Zweimal siegten die Saarländerinnen mit 1:0. In der Zweiten Bundesliga läuft das Team nun unter SV Elversberg auf.

Selina Wagner, mit dem VfL Wolfsburg Deutsche Meisterin, DFB-Pokalsiegerin und Champions-League-Siegerin, erzielte in beiden Aufstiegsspielen das Siegtor. Das Rückspiel in Siegen sahen 750 Zuschauer.

„Das ist eine riesengroße Herausforderung für mich. Ich freue mich total“, sagt die erst 16 Jahre alte Amelie Matheis zum Aufstieg.

Diese Zweite Bundesliga wird es in sich haben. Sie wird nicht, wie in den vergangenen Jahren, in eine Nord- und eine Süd-Liga unterteilt, sondern wird mit 14 Teams eingleisig ausgespielt. Da der 1. FC Saarbrücken und der 1. FFC Niederkirchen abgestiegen sind, wird es keine Derbys geben. Dafür werden die Gegner RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach, FC Ingolstadt, FC Bayern München II, VfL Wolfsburg II heißen. „Die ganze Familie ist im Reisefieber“, erzählt Jessica Matheis, die Mutter von Amelie.bin