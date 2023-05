Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Ziel des Freiraumentwicklungskonzepts (FEK), an dem die Stadtverwaltung derzeit arbeitet, ist ein möglichst geschlossener und attraktiver Weg für Radfahrer und Fußgänger, der rund um die Stadt führt. Dafür sollen nicht nur am Rhein auch neue Strecken erschlossen werden. Gegen einige Aspekte dieses Szenarios regt sich Widerstand in der Landwirtschaft.

Im Entwurf für das städtische Konzept heißt es, bestehende Verbindungen sollen in einen „Stadtrandweg“ eingebunden werden. Im Außenbereich seien begleitende