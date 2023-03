Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für die Freunde des Pfälzer Weins hat das Warten ein Ende. Die Messe „Wein am Dom“ kann nach drei Jahren Corona-Zwangspause wieder neu starten. Am 15. und 16. April präsentieren 132 Weinbaubetriebe rund 800 Weine und Sekte an fünf Standorten in der Innenstadt. Zu erleben ist die gesamte Bandbreite Pfälzer Erzeugnisse. Ein neues Konzept soll die Besucher durch die angebotene Vielfalt lotsen.

„2019 gab es die Messe zum letzten Mal. Seitdem einmal gar nicht und einmal online. Insofern ist das schon ein richtiger Neuanfang“, sagt Joseph Greilinger, Geschäftsführer